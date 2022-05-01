Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Около 100 должностных лиц в Казахстане наказаны за некачественное строительство

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
1 Мая 2022, 14:05
Около 100 должностных лиц в Казахстане наказаны за некачественное строительство

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство индустрии и инфраструктурного развития провело 127 проверок домов в связи с обрушившимся потолком в столичном жилом комплексе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с нормами Предпринимательского кодекса Республики Казахстан (п. 3 ст. 144) на основании обращений физических и юридических лиц, государственных органов, а также поручений органов прокуратуры по конкретным фактам причинения вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде и законным интересам физических и юридических лиц проводятся проверки. В настоящее время нарушения устраняются в Шымкенте и Павлодаре, а в Усть-Каменогорске и Нур-Султане все нарушения устранены. При этом ответственные лица - заказчик, подрядные организации и эксперты по техническому надзору - привлечены к административной ответственности», - сообщил Премьер-Министр Алихан Смаилов в ответ на депутатский запрос.

В частности, в отношении местных исполнительных органов Министерством индустрии и инфраструктурного развития осуществлено 127 проверок и принято 98 административных мер в отношении должностных лиц. Данные мероприятия проводятся на регулярной основе. Вместе с тем на текущий момент в целях усиления государственного контроля ведется разработка ряда законодательных поправок.

«В целях недопущения уплотнённой и хаотичной застройки, а также соблюдения требований градостроительных норм планируется внедрение градостроительной экспертизы, которая позволит исключить некачественное планирование и обеспечить эффективную застройку территорий», - заключил Алихан Смаилов.

Кроме того, предполагается наделение уполномоченного органа в сфере государственного архитектурно-строительного контроля компетенцией по участию в приемке объектов в эксплуатацию с предусмотренной ответственностью должностных лиц. Это позволит обеспечить постоянный государственный контроль на объектах.

Ранее сообщалось, что в столичном ЖК «Сат Сити» обрушился потолок. После этого депутаты Мажилиса обратились в правительство с депутатским запросом касательно проверок качество сдаваемого в эксплуатацию жилья.


Правительство РК   Мажилис   Сенат   Строительство   Жилье   МИИР РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Своей ответственности не избегаю – министр экологии прокомментировала пожар в области Абай
Своей ответственности не избегаю – министр экологии прокомментировала пожар в области Абай
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане