Около 10 тысяч доз вакцины поступит в Туркестанскую область

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Вакцинация против коронавирусной инфекции продолжается. Ещё 1300 единиц препарата «Гам-КОВИД Вак» завезли в регион. Медицинские работники уже получили вторую дозу вакцины от коронавируса «Спутник V» на 20 базах профильных учреждений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

Кроме того, запланирована поставка 8600 доз вакцин «Гам-КОВИД Вак». Это двухкомпонентный препарат, вакцинация которым предполагает поэтапное введение с интервалом 21 день. Вторая доза усиливает и закрепляет действие первой, количество антител в организме человека вырастает. Таким образом, для иммунизации одного человека требуется два флакона.

1300 медработников, согласно официальным данным, привились от COVID-19 в Туркестанской области. За последние сутки зарегистрировано 4 случая заболевания коронавирусной инфекцией. За сутки прирост составляет 0,09%. Всего зарегистрировано 4244 случая заболевания КВИ, из которых без симптомов протекали 2723. 1674 человека вылечились в стационарах. В инфекционных больницах всего 610 мест, из них 516 свободно.

Напомним, 1 февраля в Казахстане началась кампания по добровольной поэтапной вакцинации населения. Прививку могут получить только совершеннолетние граждане РК. Планируется, что в Туркестанской области вакцинация против КВИ продолжится до конца 2021 года с охватом до 45-50% населения.