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Около 10 тысяч человек планируют обеспечить жильем в текущем году в Актюбинской области

23 Июня 2020 19:31
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Около 10 тысяч человек планируют обеспечить жильем в текущем году в Актюбинской области

АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В этом году перед Актюбинской областью стоит задача построить за счет всех источников финансирования 1 025 тыс. кв. м жилья или 9,7 тыс. жилищ. За 5 месяцев текущего года на жилищное строительство направлено 23 млрд тенге инвестиций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

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Всего по области сдано в эксплуатацию 1 547 единиц жилищ, из них 931 индивидуальный дом.

В рамках государственной программы «Нұрлы жер» в текущем году на строительство жилья и инженерно-коммуникационной инфраструктуры предусмотрены средства в размере 21,1 млрд тенге для реализации 49 проектов с созданием 2 439 рабочих мест.

Запланировано ввести в эксплуатацию 65 тыс. кв. м арендного жилья без выкупа и кредитного жилья. Это 1 142 квартиры. Для этого создадут по двум направлениям около 1 800 рабочих мест.

Кроме того, на реализацию программы «Бақытты отбасы» под 2% в рамках госпрограммы «Нурлы жер» в текущем году из республиканского бюджета акимату области предусмотрено 3 млрд тенге на 302 жилищных займа.

На подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры к районам жилищной застройки предусмотрено 7,9 млрд тенге для реализации 24 проектов. Также планируется создание и сохранение 661 рабочего места.

В целом, в Единой национальной системе учета очередников по области за отчетный период числятся в очереди на получение жилья 31 183 человека.


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#Актюбинская область   #Строительство   #Жилье   #Другие государственные органы   #Нурлы жер  
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