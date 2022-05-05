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Около 10 тыс. тонн удешевленного дизтоплива выделено для посевной в Актюбинской области
5 Мая 2022 08:52

Около 10 тыс. тонн удешевленного дизтоплива выделено для посевной в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области в этом году посеют сельхозкультуры на площади 722,3 тыс. га. Для проведения посевной кампании в регионе выделено 9,6 тыс. тонн удешевленного дизтоплива, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил на брифинге в региональной службе коммуникаций руководитель управления сельского хозяйства Исатай Еспаганбетов, в этом году планируется посеять зерновые культуры на площади 375 тыс. га. Также посеют масличные культуры на площади 85,2 тыс. га, кормовые культуры на 250 тыс. га, картофель на 6,4 тысяч га и овощебахчевые культуры на 5,7 тыс. га.

«На сегодняшний день проведены работы по влагопокрытию на площади 200,7 тыс. га, предпосевной обработке на площади 13,1 тыс. га, весенней вспашке на площади 3,1 тыс. га», - сообщил руководитель управления сельского хозяйства.

Начаты работы по посеву яровых зерновых, масличных и кормовых культур. На сегодняшний день засеяно 6,5 тыс. га сельхозкультур, в том числе 3,2 тыс. га зерновых культур, 1,7 тыс. га масличных культур, 1,5 тыс. га кормовых культур.

«Готовность сельскохозяйственной техники к весенне-полевым работам составляет 97%. Для проведения весенне-полевых работ по области выделено 9,6 тыс. тонн удешевленного дизельного топлива. Оператор по отпуску дизельного топлива в хозяйства - ТОО «Батыс Жер». Отпуск дизельного топлива в хозяйства обойдется в 184 тенге за 1 литр, что на 58-60 тенге, или до 25%, дешевле рыночной цены», - говорит Исатай Еспаганбетов.

На сегодняшний день заключено договоров на 3,7 тыс. тонн дизельного топлива, вывезено 2,5 тыс. тонн. Работы по вывозу дизельного топлива продолжаются. Выделенный объем дизельного топлива полностью обеспечивает проведение весенне-полевых работ.

Автор:
Корреспондент
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