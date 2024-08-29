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    21:22, 28 Август 2024 | GMT +6

    Около 10 тысяч алматинцев заболели ОРВИ за неделю

    ОРВИ, Астана
    Фото: агентство Kazinform

    В Алматы за прошедшую неделю зарегистрировано 9890 случаев ОРВИ, из них более 6 тысяч – это дети. Об этом на брифинге региональной службы коммуникаций сообщила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Асель Калыкова, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Она отметила, что в городе с начала эпидемиологического сезона, то есть с ноября прошлого года, циркулирует вирус гриппа типа А/H3N2, а также другие не гриппозные вирусы ОРВИ.

    — Зарегистрировано всего 232 случая заболеваемости гриппом, из них все типа А/H3N2, все случаи гриппа выявлены при лабораторном обследовании 2850 пациентов во всех дозорных центрах, — сказала Асель Калыкова.

    По ее словам, за семь месяцев этого года зарегистрировано 447 062 случая ОРВИ, показатель заболеваемости составил 19 500,83, что выше на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Заболеваемость в 61,7% обусловлена детским населением (275 749 случаев).

    Замглавы ДСЭК добавила, что на этот год на средства местного бюджета для вакцинации лиц «группы риска» закуплена трёхвалентная противогриппозная вакцина «Гриппол Плюс» российского производства в количестве 210 000 доз.

    Вакцинация против гриппа будет начата с сентября и продолжена до ноября включительно.

    Теги:
    Вакцинация Грипп Алматы Здоровье
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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