Около 10 тысяч алматинцев заболели ОРВИ за неделю

В Алматы за прошедшую неделю зарегистрировано 9890 случаев ОРВИ, из них более 6 тысяч – это дети. Об этом на брифинге региональной службы коммуникаций сообщила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Асель Калыкова, передает корреспондент агентства Kazinform.

Она отметила, что в городе с начала эпидемиологического сезона, то есть с ноября прошлого года, циркулирует вирус гриппа типа А/H3N2, а также другие не гриппозные вирусы ОРВИ.

— Зарегистрировано всего 232 случая заболеваемости гриппом, из них все типа А/H3N2, все случаи гриппа выявлены при лабораторном обследовании 2850 пациентов во всех дозорных центрах, — сказала Асель Калыкова.

По ее словам, за семь месяцев этого года зарегистрировано 447 062 случая ОРВИ, показатель заболеваемости составил 19 500,83, что выше на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Заболеваемость в 61,7% обусловлена детским населением (275 749 случаев).

Замглавы ДСЭК добавила, что на этот год на средства местного бюджета для вакцинации лиц «группы риска» закуплена трёхвалентная противогриппозная вакцина «Гриппол Плюс» российского производства в количестве 210 000 доз.

Вакцинация против гриппа будет начата с сентября и продолжена до ноября включительно.