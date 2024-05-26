Около 10% проб с открытых водоемов РК не соответствуют санитарным нормам – анализ

Корреспондент редакции Kazinform запросил информацию в Министерстве водных ресурсов и ирригации касательно проведения анализа качества воды в паводковый период.

— В паводковый период в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях и в области Улытау, Абай был усилен контроль за состоянием водных объектов. За истекший период 2024 года с открытых водоёмов I категории в рамках СЭМ отобрано на микробиологические показатели 1077 проб, из них несоответствующих проб -71 (6,6%), на санитарно-химические показатели отобрано 998 проб воды, из них несоответствующих 95 проб (9,5%), — сообщили в министерстве в ответ на официальный запрос редакции редакции Kazinform.

Сообщается, что с открытых водоёмов II категории отобрано 1258 проб на микробиологические показатели, из них несоответствующих проб -23 (1,8%), на санитарно-химические показатели отобрано 1189 проб воды, из них несоответствующих 61 проба (5,1%).

— В соответствии со статьей 114 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» уполномоченным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения проводится санитарно-эпидемиологический мониторинг (далее — СЭМ) в отношении объектов и продукции, подлежащих санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору, объектов окружающей среды (почва, вода, воздух). Во исполнение приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 13 ноября 2020 года ҚР ДСМ-193/2020 территориальными подразделениями Комитета проводится СЭМ за состоянием водных объектов, в частности за водоёмами I и II категорий, — говорится в ответе.

Напомним, ранее инженер-гидротехник, кандидат технических наук, доцент, главный специалист исполнительной дирекции Международного фонда спасения Арала в РК Амирхан Кеншимов предупреждал о том, что одним из последствий паводков может стать распространение разных болезней из-за серьезного загрязнения водоемов.