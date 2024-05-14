Паводки могут повлечь за собой распространение болезней — эксперт
Инженер-гидротехник, кандидат технических наук, доцент, главный специалист исполнительной дирекции Международного фонда спасения Арала в РК Амирхан Кеншимов поделился мнением по поводу изменения качества воды после паводков с корреспондентом агентства Kazinform.
— Думаю, исследование качества воды пока не проводилось, потому что это все в некоторой степени стало неожиданностью. Вообще, в зонах затопления необходимо проводить анализ качества воды. Потому что в зонах подтопления было много как обычных туалетов, так и септиков. Все это оказалось под водой. Это, во-первых. Во-вторых, очень много скота погибло под водой. Если все туши вовремя не найти и не ликвидировать последствия, это тоже несет в себе опасность. Быть может, что-то уже и перешло в воду. Кроме того, в населенных пунктах было много навоза, все это ушло под воду. Также подтопило склады химикатов, каких-то удобрений, — сказал Амирхан Кеншимов в телефонном разговоре корреспонденту агентства Kazinform.
Поэтому, подчеркивает эксперт, после таких загрязнений обязательно нужно проводить анализ воды. Амирхан Кеншимов также сказал, в какой местности нужно в первую очередь проверять качество воды.
— Нужно посмотреть путь паводковой воды. Если это попало обратно в реки, значит пробы нужно брать там. На реках бывают гидрохимические посты, где должен проводиться систематический анализ воды. Много паводковых вод попало в Каспийское море, в степные озера, там надо проводить проверку качества. Это большой объем работы, каждый анализ стоит денег. И это немалые суммы. Говоря о сроках проведения — чем быстрее, тем лучше, чтобы предотвратить распространение болезней. Все это надо обязательно проверить. И, видимо, к этому процессу нужно подключать не только гидрометеостанции, но и ветеринарные лаборатории, санэпидемслужбы, — сказал специалист.