Инженер-гидротехник, кандидат технических наук, доцент, главный специалист исполнительной дирекции Международного фонда спасения Арала в РК Амирхан Кеншимов поделился мнением по поводу изменения качества воды после паводков с корреспондентом агентства Kazinform.

— Думаю, исследование качества воды пока не проводилось, потому что это все в некоторой степени стало неожиданностью. Вообще, в зонах затопления необходимо проводить анализ качества воды. Потому что в зонах подтопления было много как обычных туалетов, так и септиков. Все это оказалось под водой. Это, во-первых. Во-вторых, очень много скота погибло под водой. Если все туши вовремя не найти и не ликвидировать последствия, это тоже несет в себе опасность. Быть может, что-то уже и перешло в воду. Кроме того, в населенных пунктах было много навоза, все это ушло под воду. Также подтопило склады химикатов, каких-то удобрений, — сказал Амирхан Кеншимов в телефонном разговоре корреспонденту агентства Kazinform.

Поэтому, подчеркивает эксперт, после таких загрязнений обязательно нужно проводить анализ воды. Амирхан Кеншимов также сказал, в какой местности нужно в первую очередь проверять качество воды.