Около 10 млн тенге украли мужчины у своего свата в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Два брата обокрали своего свата на сумму около 10 миллионов тенге в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.

«В Сарыагашский РОП обратился местный житель. Со слов потерпевшего, неизвестные проникли в его дом и похитили из спальни сейф с 11 тысячами долларов США и золотыми украшениями. Общая сумма ущерба составила около 10 миллионов тенге. Данный факт полицейские зарегистрировали по статье 188 УК РК «Кража», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Стражи порядка провели следственно-оперативные мероприятия и осмотр близлежащих территорий, проверили камеры видеонаблюдения, опросили очевидцев и соседей, изучили круг знакомых и родственников. В результате кропотливой работы полицейские установили личность подозреваемых лиц. Ими оказались родственники – сваты потерпевшего, двое братьев. Один из подозреваемых ранее был судим.

Как выяснилось, братья, желая заработать легких денег, решили обокрасть свата. Воспользовавшись отсутствием людей, они проникли в дом и украли из спальни сейф. Сейф вскрыли на пустынном месте, за селом. Золото из сейфа оставили себе, а деньги потратили на собственные нужды.

После завершения досудебного расследования дело направили в суд. Решением суда, ранее судимый, 30-летний мужчина признан виновным и лишен свободы сроком на 5 лет. Его 32-летний брат приговорен к ограничению свободы сроком на 4 года и 7 месяцев.