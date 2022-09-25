Около 10 млн га земли можно вернуть государству - Минсельхоз РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Один из проблемных и актуальных вопросов в стране - вопрос земель. Вокруг этой болевой точки народа возникают разные споры и дискуссии. К слову, государство всерьез занимается этим вопросом. На телеканале Jibek Joly вышел новый выпуск программы «Честное журналистское расследование». На этот раз автор документального фильма Дамир Абуов узнал, кто и как захватывает земли в Казахстане, кому принадлежат сотни млн га сельхозугодий, как идет в стране масштабная охота на «латифундистов», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Фермер Айдархан Абитаев приоткрыл завесу происходящего в стране касательно земельного вопроса. Фермер хотел бы увеличить поголовье скота до 500-600 голов, если бы пастбища позволяли. По его словам, есть земли, которые записаны на неизвестных лиц и не используются по назначению.

«Я сам местный, этот округ хорошо знаю. Знаю, на каком поле сеет фирма», - рассказал фермер.

Общая площадь сельхозугодий в Казахстане превышает 200 млн га. Из них 80 млн – пастбища. Однако даже при таких цифрах земли все равно на всех не хватает.

По подсчетам Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК, вернуть можно около 10 млн га земли. Наряду с этим чиновники хотят сделать единую базу данных о землепользователях максимально прозрачной.

«Наша информсистема открыта в части наименования, БИНа, аренды. По землям частной собственности, согласно закону, данная информация закрыта. Здесь есть закон о персональных данных. Но сейчас ведутся споры. Если будут внесены изменения в части открытия, то мы сразу откроем кадастр», - заверил глава Комитета по управлению земельными ресурсами Минсельхоза Мурат Темиржанов.

По версии юриста и независимого эксперта в области земельного права Бакытжана Базарбека, истинных хозяев казахстанской земли не так уж много — всего 140 человек, и 60 из них до 2015 года работали в Парламенте страны. К отдельным депутатам действующего созыва у Бакытжана Базарбека как у замглавы спецкомиссии «Жер аманаты» тоже остаются вопросы.

Согласно официальной информации, с начала этого года республиканской комиссией, созданной по поручению Президента, возвращено 3,5 млн га земли. За весь 2020 год было возвращено 430 тыс. га земли.

Печально то, что одна только территория Сарысуского района Жамбылской области не используется на протяжении 15 лет по сегодняшний день, в то время как местные фермеры нуждаются в 700 тыс. га пастбищных угодий.

Этой и другой уникальной информацией поделился Дамир Абуов - журналист, автор документального фильма «Хозяева земли» в программе «Честное журналистское расследование» на телеканале Jibek Joly.

За несколько дней до выпуска фильма корреспондент МИА «Казинформ» побеседовала с автором фильма Дамиром Абуовым. Он отметил, что съемочная команда не случайно выбрала эту тему, так как эта тема всегда актуальная.

«Своим решением Глава государства снял мораторий на проведение проверок в отношении бизнеса по земельным вопросам. Мораторий действовал два года. Чиновники из Комитета по земельным ресурсам признают, что есть побочный эффект от этого. Многие незаконно, с нарушением, присвоили себе земли. Наша задача состояла в том, чтобы выяснить, кому на самом деле принадлежат земельные участки», - поделился автор фильма.

Съемочная команда посетила Акмолинскую и Жамбылскую области. Они побеседовали с фермерами, которые испытывают дефицит пастбищных угодий.

«Вроде бы по документам есть свободные земли, но по факту там растет ячмень. Ячмень посажен и убирается агрокомпанией, которая давно уже на рынке, хорошо закреплена в регионе. Мы освещаем и эту сторону, потому что это стратегически важный момент для агропромышленного комплекса», - добавил Дамир Абуов.

Документальный фильм можно посмотреть здесь.

Это уже четвертый выпуск программы «Честное журналистское расследование».