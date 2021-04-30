Около 10 кг наркотиков изъяли у жителя Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 52-летнего жителя Туркестанской области приговорили к 11 годам колонии строгого режима за сбыт более 5 кг наркотических средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

Как сообщил начальник ДП на транспорте, полковник полиции Онал Бекиев, с начала текущего года сотрудниками Департамента полиции на транспорте было выявлено 163 наркоправонарушения, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, из них 26 фактов сбыта, 7 хранения в особо крупных размерах и 2 контрабандного провоза наркотических средств. Из незаконного оборота изъято свыше 21 кг различных наркотических средств.

По его словам, 9 января при проведении оперативно-розыскных мероприятий транспортными полицейскими был установлен и задержан 52-летний житель Туркестанской области, который занимался сбытом наркотических средств.

«Полицейские установили, что в декабре 2020 года задержанный сбыл более 5 кг наркотических средств на сумму 500 тысяч тенге. При проверке дома у задержанного были обнаружены и изъяты свыше 4 кг вещества растительного происхождения зеленого цвета, со специфическим запахом, упакованные в мешок. Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является наркотическим средством «марихуана высушенная» общим весом около 10 кг», - отметил О. Бекиев.

«По данному факту было проведено досудебное расследование по п.3 ч.3 ст.297 УК РК (Незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере)», - резюмировал полковник полиции.

«Решением Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Туркестанской области правонарушитель признан виновным в совершении данного преступления и приговорен к 11 годам колонии строгого режима», - добавил он.