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    18:01, 06 Февраль 2021 | GMT +6

    Около 10 кг марихуаны изъяли у наркоперевозчиков в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Управлением по противодействию наркопреступности ДП Туркестанской области в ходе совместной операции пресекли факт незаконной перевозки и сбыта наркотических средств в крупном размере. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

    Как выяснилось, подозреваемые лица везли наркотики из Жамбылской области в г. Кентау для их дальнейшего реализации.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УПН ДП Туркестанской области совместно с полицейскими ОП г. Кентау на одном из автовокзалов задержали двух подозреваемых. Ими оказались жители Жамбылской области и города Кентау, оба ранее судимые. При обыске в сумке одного из них оперативники обнаружили и изъяли пакет с содержимым, похожим на наркотическое средство растительного происхождения.

    Согласно экспертизе, изъятое наркотическое средство оказалось «высушенной марихуаной» общим весом около 10 кг. По факту проводится досудебное расследование по статье 296 ч. 4 УК РК « Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта». Подозреваемые взяты под стражу. Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего и выясняются каналы поставки наркотических средств.



    Теги:
    МВД РК Закон и право Туркестанская область Жамбылская область
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