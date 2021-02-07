18:01, 06 Февраль 2021 | GMT +6
Около 10 кг марихуаны изъяли у наркоперевозчиков в Туркестанской области
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Управлением по противодействию наркопреступности ДП Туркестанской области в ходе совместной операции пресекли факт незаконной перевозки и сбыта наркотических средств в крупном размере. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.
Как выяснилось, подозреваемые лица везли наркотики из Жамбылской области в г. Кентау для их дальнейшего реализации.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УПН ДП Туркестанской области совместно с полицейскими ОП г. Кентау на одном из автовокзалов задержали двух подозреваемых. Ими оказались жители Жамбылской области и города Кентау, оба ранее судимые. При обыске в сумке одного из них оперативники обнаружили и изъяли пакет с содержимым, похожим на наркотическое средство растительного происхождения.