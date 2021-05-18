Около 1 тысячи очередников обеспечили жильем в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН.КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области с прошлого года по отчетный период текущего года жильем охвачено около 1 тыс. граждан. В настоящее время по области в очереди на жилье стоят 42 883 человека. Об этом на брифинге сообщил руководитель отдела областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Бактыбек Убайдин.

По его словам, большая часть очередников на жилье - это граждане, относящиеся к социально уязвимым слоям населения.

«В настоящее время только в одном городе Туркестане в очереди на получение жилья из государственного жилищного фонда состоят 13 010 человек. Из них 3 258 - многодетные семьи, 5 565 - социально уязвимые слои населения, 4001 - работники бюджетных организаций, 185 - дети-сироты и дети оставшиеся без попечения родителей и 1 гражданин, жилье которого признано аварийным. В соответствии с требованиями закона ведется работа по обеспечению этих граждан жильем», - сказал Б. Токбергенович.

Также, в свою очередь, заместитель директора филиала «Отбасы банк» по Туркестанской области Амир Нурмуканов отметил, что государственная программа является эффективной для граждан, стоящих в очереди на жилье.

«В регионе реализуется программа «Бақытты отбасы» для многодетных, неполных семей и семей воспитывающих детей-инвалидов, для получения жилья по льготному кредиту под 2 процента в год. Уже в этом году по данному проекту обратились 1269 семей. Для остальных категорий граждан, стоящих в очереди на жилье, действует программа «5-10-25». Так, в прошлом году по этому проекту было продано 336 квартир в областном центре. Уже в этом году объявлен конкурс на 66 квартир, результаты которого будут определены в июне. Кроме того, в городе Туркестане по программе «7-20-25» жилье приобрели 63 семьи, по 9 квартирам объявлен повторный конкурс», – сказал А.Кизатулы.

Отмечается, что в результате проведенной работы по обеспечению жильем государственных и бюджетных работников в прошлом году было распределено 336 квартир, в этом году - 125. Кроме того, в этом году в регионе обеспечены жильем 137 граждан, состоящих в очереди на коммунальное жилье.



