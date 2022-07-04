4 Июля 2022 14:33

Около 1 тыс 300 предложений по развитию города направили алматинцы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Приоритеты и перспективы развития города обсудили на общественном совете Алматы. Во встрече приняли участие аким города Ерболат Досаев, члены общественного совета, депутаты маслихата и эксперты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Проект разработан городскими властями совместно с 40 экспертами. До 1 июля документ находился на всеобщем обсуждении. Горожане в качестве дополнений направили к нему 1 тыс. 280 предложений и комментариев.

«Эффективное воплощение в жизнь всех этих предложений и ваших идей является залогом развития Нового Казахстана, в котором главными целями являются повышение качества жизни наших граждан и уровня их благосостояния», – отметил на встрече Ерболат Досаев.

План развития города утвердят до 5 сентября.

Проект основных приоритетов Плана развития Алматы до 2025 года и среднесрочных перспектив до 2030 года доступен для ознакомления на сайте Центра развития Алматы.

Ранее сообщалось, что предложения алматинцев лягут в основу Плана развития города.



