Около 1 млн тенге ежегодно выделяет ТОО «Акселеу» в СКО для сельской школы

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - ТОО «Акселеу» в СКО занимается выращиванием и реализацией зерновых и масличных культур, а также развитием животноводства, передает МИА «Казинформ».

Для повышения продуктивности полей агроформирование вносит жидкие и гранулированные удобрения, листовую подкормку. Для этого ТОО построило комплекс приготовления жидких удобрений. В 2015 году в хозяйстве введен в эксплуатацию современный мини-элеватор - зернохранилище с пунктом очистки и сушки зерна.

В 2012 году из Тюменской области РФ был завезен племенной скот породы «Герефорд». Сегодня это уже целый животноводческий комплекс.

Заботясь о благосостоянии жителей села, ТОО «Акселеу» берет на себя решение многих проблем: завоз на подворья сена, соломы, зерноотходов, дров, угля. В 2018 году запущена центральная котельная на биотопливе, к которой подключены производственные, социальные объекты и жилые дома. К водопроводу сегодня подключены все дома в селе Ковыльное.

За 3 года построено 16 домов в рамках программы переселения из трудоизбыточных регионов. В ТОО действует своя пекарня, работает столовая с удешевленным питанием для своих работников. В селе открыт фитнес-зал и баня. Кроме этого, хозяйство на постоянной основе оказывает спонсорскую помощь для ремонта и создания необходимых условий функционирования медпункта, отделения связи, сельской библиотеки, отделения «Казпочты», школы.

Учащиеся начальной школы, дети из многодетных и малообеспеченных семей обеспечены бесплатным питанием, остальные учащиеся - удешевленным питанием благодаря ТОО. Ежегодно на ремонт школы и приобретение школьного оборудования ТОО выделяет до миллиона тенге. В 2020 году за счет бюджетных средств произведен капитальный ремонт здания учебного заведения.