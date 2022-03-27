Около 1 миллиарда тенге потратят на подъездную дорогу к селу в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На встрече жителей села Шаховское с акимом Северо-Казахстанской области Кумаром Аксакаловым обсуждали проблемные для сельчан вопросы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Один из них – состояние подъездной дороги к селу. Шаховское находится в 15-ти километрах от Петропавловска. Тем не менее, добраться сюда довольно сложно.

Жители пожаловались главе региона на то, что разбитая дорога осложняет передвижение. Ездить по ней можно только в зимнее время, когда она замерзает и покрывается снегом. Перевозчики не хотят ездить в Шаховское: боятся, прежде всего, за безопасность пассажиров. Таксисты отказываются ехать в село.

По словам акима области, на ремонт 12 км дороги по смете требуется 900 млн тенге. Конкурс прошел в прошлом году, подрядчика определили. Как только деньги поступят, начнется ремонт многострадальной дороги.

«Мы в прошлом году провели много конкурсов по строительству дорог. Деньги часто запаздывает и сезон заканчивается. Проект подъезда к Шаховскому недешевый. Деньги будут выделяться из республиканского бюджета», - сказал К.Аксакалов.

Аким Кызылжарского района Жанат Садвокасов заверил, что после ремонта транспортное сообщение наладят. Микроавтобус будет ходить ежедневно, вернут 4-5 рейсов в день.

Кумар Аксакалов обратился к жителям Шаховского с просьбой контролировать ремонт и подъездной дороги, и внутрипоселковых. Последние приведут в порядок, по словам акима области, в этом году.