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    10:58, 27 Март 2022 | GMT +6

    Около 1 миллиарда тенге потратят на подъездную дорогу к селу в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На встрече жителей села Шаховское с акимом Северо-Казахстанской области Кумаром Аксакаловым обсуждали проблемные для сельчан вопросы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Один из них – состояние подъездной дороги к селу. Шаховское находится в 15-ти километрах от Петропавловска. Тем не менее, добраться сюда довольно сложно.

    Жители пожаловались главе региона на то, что разбитая дорога осложняет передвижение. Ездить по ней можно только в зимнее время, когда она замерзает и покрывается снегом. Перевозчики не хотят ездить в Шаховское: боятся, прежде всего, за безопасность пассажиров. Таксисты отказываются ехать в село.

    По словам акима области, на ремонт 12 км дороги по смете требуется 900 млн тенге. Конкурс прошел в прошлом году, подрядчика определили. Как только деньги поступят, начнется ремонт многострадальной дороги.

    «Мы в прошлом году провели много конкурсов по строительству дорог. Деньги часто запаздывает и сезон заканчивается. Проект подъезда к Шаховскому недешевый. Деньги будут выделяться из республиканского бюджета», - сказал К.Аксакалов.

    Аким Кызылжарского района Жанат Садвокасов заверил, что после ремонта транспортное сообщение наладят. Микроавтобус будет ходить ежедневно, вернут 4-5 рейсов в день.

    Кумар Аксакалов обратился к жителям Шаховского с просьбой контролировать ремонт и подъездной дороги, и внутрипоселковых. Последние приведут в порядок, по словам акима области, в этом году.


    Теги:
    Дороги Северо-Казахстанская область Акимат Строительство
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