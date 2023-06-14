ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Около 1,5 тысячи кустов кокнара изъяли у жителя Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора», при отработке оперативной информации, сотрудники Шардаринского районного отдела полиции установили местного жителя, который выращивал у себя дома наркосодержащее растение.

Во время обыска по месту жительства стражи порядка обнаружили во дворе пожилого мужчины 1479 кустов растения, похожего на кокнар. Изъятые вещественные доказательства направили на экспертизу.

Согласно заключению, наркосодержащие кусты оказались кокнаром.

По данному факту полицейскими проводится досудебное расследование по ст. 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества».

Выясняются все обстоятельства.