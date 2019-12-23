Около 1,5 млрд тенге сэкономлено за счет сокращения государственных судебных исполнителей в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Численность частных судебных исполнителей в Казахстане увеличилась в 3 раза, до 2 200 единиц. Об этом сообщил министр юстиции РК Марат Бекетаев на правительственном часе в Мажилисе по вопросам дальнейшего развития института судебных исполнителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала 2016 года частным судебным исполнителям переданы полномочия по исполнению всех документов, за исключением тех, которые затрагивают интересы государства в значительной сумме. Ими занимаются государственные судоисполнители», - сказал Марат Бекетаев.

Министр добавил, что вследствие избытка численности государственных судебных исполнителей проведена их оптимизация, в результате которой проведено сокращение в четыре раза (с 1245 до 303).

«Численность частных судебных исполнителей удалось увеличить в три раза до 2 200 единиц. Это позволило бюджету республики сэкономить порядка 1,4 млрд тенге ежегодно», - уточнил Марат Бекетаев.

Глава Минюста добавил, что значительный блок вопросов удалось разрешить через автоматизацию исполнительного производства.

«Для этого создана Автоматизированная информационная система органов исполнительного производства. В 2017 году эта система передана в доверительное управление в Республиканскую палату ЧСИ (частных судебных исполнителей). Как показала практика, такое решение было оправданным. Создание на базе АИС ОИП платных функционалов позволило системе приносить доход, который направляется на погашение затрат по ее созданию, сопровождению и модернизации. В дальнейшем после возмещения затрат излишние доходы будут поступать в бюджет государства», - резюмировал Марат Бекетаев.