Около 1,2 млн туристов посещают Алматинскую область за год

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления туризма Алматинской области Айбар Теменов на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил, что за последние годы в регионе введено в эксплуатацию около 200 объектов туризма, турпоток увеличился почти в три раза и составил около 1,2 млн человек в год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметил, что каждый второй иностранный турист Казахстана относится к Алматинской агломерации. Наибольший поток иностранных туристов наблюдается из России, Китая, Узбекистана, Кыргызстана и Индии. Также отдыхать приезжают граждане Турции, Южной Кореи, Германии, США, Франции, Италии, Гонконга и Японии.

«Для успешного развития туристского потенциала необходимо разработать и внедрить современную систему туристической навигации, в частности, развитие мягкой инфраструктуры вдоль основных маршрутов, ведущих к туристическим местам, в том числе благоустройство троп на территории национальных парков.

После того, как город Конаев получил статус областного центра, значительно увеличился потенциал для развития туризма на берегу Капшагайского водохранилища. Для этого надо построить современный визит-центр с сетью информационных пунктов, предоставляющих качественную информацию, и с консультантами, управляющими туристическими потоками, туристической навигацией, сувенирными магазинами», - отметил спикер.

Айбар Теменов также добавил, что в связи с ежегодным увеличением турпотока необходимо организовать работу туристической полиции на озерах Кольсай и Кайынды в летний период для предоставления консультационных услуг, информирования туристов и гостей и обеспечить их безопасность.

«В целом за последние годы в нашем регионе введено в эксплуатацию около 200 объектов туризма, турпоток увеличился почти в три раза и составил около 1,2 млн человек в год, также значительно увеличилось количество разработанных туристических маршрутов. Более 100 туристических компаний работают в области на лицензионной основе. Разработано более 120 туристических маршрутов, в том числе познавательного, экологического, орнитологического, санаторно-курортного, этнографического и других видов туризма», - добавил глава управления туризма.