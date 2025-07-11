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    16:38, 11 Июль 2025 | GMT +5

    Работникам природоохранных учреждений поднимут зарплаты на 25% в Казахстане

    Об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов в ходе брифинга, посвященного разъяснению норм нового закона, инициированного депутатами Сената Парламента РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Бексултан Меирбеков
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Речь идет о Законе Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам лесного хозяйства, особо охраняемых природных территорий и гарантирования обязательств субъектов частного предпринимательства», подписанном Главой государства в июне этого года.

    Как сообщил руководитель управления особо охраняемых природных территорий Комитета лесного хозяйства и животного мира Бексултан Меирбеков, документом предусмотрены следующие поправки в части:

    • внесение изменений и дополнений в части перевода земель особо охраняемых природных территорий на которых расположены объекты социальной инженерной инфраструктуры;
    • в целях сокращения сроков строительства инженерной инфраструктуры к объектам туризма на особо охраняемых природных территориях, путем предоставления участков государственных национальных природных парков физическим и юридическим лицам, также предоставление земель ООПТ для строительства объектов гражданской защиты без перевода земель особо охраняемых природных территорий на основании договора с природоохранным учреждением;
    • реализация углеродных офсетов, реализуемых на землях государственного лесного фонда и землях запаса, направленных на посадку новых лесных насаждений и восстановление деградированных земель, правообладания углеродными единицами на землях государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий;
    • установление порядка алгоритма управления и взаимодействия уполномоченных органов и организаций при реагировании на чрезвычайную ситуацию, а также создание резервных запасов авиатоплива для тушения лесных пожаров, правовая и социальная защита работников лесной отрасли.

    Кроме того, законом предусмотрены меры по усилению правовой и социальной защиты работников лесной отрасли.

    В частности, специалистам, осуществляющим авиационную охрану лесов от пожаров и борьбу с незаконными рубками, предоставят земельные участки на территории государственного лесного фонда. Их можно будет использовать для пастьбы скота и сенокошения.

    Также в рамках закона запланировано повышение заработной платы. С 1 января 2027 года оклады работников природоохранных учреждений будут увеличены на 25%.

    Теги:
    Зарплата Работа Минэкологии и природных ресурсов
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
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