Работникам природоохранных учреждений поднимут зарплаты на 25% в Казахстане

Речь идет о Законе Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам лесного хозяйства, особо охраняемых природных территорий и гарантирования обязательств субъектов частного предпринимательства», подписанном Главой государства в июне этого года.

Как сообщил руководитель управления особо охраняемых природных территорий Комитета лесного хозяйства и животного мира Бексултан Меирбеков, документом предусмотрены следующие поправки в части:

внесение изменений и дополнений в части перевода земель особо охраняемых природных территорий на которых расположены объекты социальной инженерной инфраструктуры;

в целях сокращения сроков строительства инженерной инфраструктуры к объектам туризма на особо охраняемых природных территориях, путем предоставления участков государственных национальных природных парков физическим и юридическим лицам, также предоставление земель ООПТ для строительства объектов гражданской защиты без перевода земель особо охраняемых природных территорий на основании договора с природоохранным учреждением;

реализация углеродных офсетов, реализуемых на землях государственного лесного фонда и землях запаса, направленных на посадку новых лесных насаждений и восстановление деградированных земель, правообладания углеродными единицами на землях государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий;

установление порядка алгоритма управления и взаимодействия уполномоченных органов и организаций при реагировании на чрезвычайную ситуацию, а также создание резервных запасов авиатоплива для тушения лесных пожаров, правовая и социальная защита работников лесной отрасли.

Кроме того, законом предусмотрены меры по усилению правовой и социальной защиты работников лесной отрасли.

В частности, специалистам, осуществляющим авиационную охрану лесов от пожаров и борьбу с незаконными рубками, предоставят земельные участки на территории государственного лесного фонда. Их можно будет использовать для пастьбы скота и сенокошения.

Также в рамках закона запланировано повышение заработной платы. С 1 января 2027 года оклады работников природоохранных учреждений будут увеличены на 25%.