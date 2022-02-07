Оказывать господдержку личным подсобным хозяйствам намерены в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане намерены оказывать господдержку личным подсобным хозяйствам. Об этом заявил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев в ходе презентация законопроекта «О личном подсобном хозяйстве» в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мы создаем законодательную основу для оказания им мер государственной поддержки. И эта работа будет проведена через кооперативы ЛПХ», - сказал Ербол Карашукеев.
Было отмечено, что законопроектом также предусматривается внести сопутствующие изменения в некоторые нормативно-правовые акты в целях привидения в соответствие действующую редакцию.
«Таким образом, принятие данного законопроекта позволит создать законодательную основу, которая регулирует отношения, возникающие при ведении ЛПХ, открыть доступ ЛПХ к мерам господдержки через их кооперации и на этой основе повысить эффективность ЛПХ и поднять жизненный уровень сельских жителей», - добавил Ербол Карашукеев.
Ранее сообщалось, что на сегодня в стране насчитывается порядка 1,6 млн личных подсобных хозяйств, которыми по итогам 2020 года произведено 2,6 трлн тенге продукции сельского хозяйства, или 41,5% всей продукции.
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