Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
Оказавших сопротивление полицейским задержали в городе Шу
7 Мая 2022 17:46

Оказавших сопротивление полицейским задержали в городе Шу

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Инцидент с применением насилия в отношении сотрудников полиции пресекли в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ночь на 7 мая в отдел полиции Шуского района поступило сообщение о применении насилия в отношении сотрудников полиции группой неизвестных лиц. Сотруднику полиции пришлось сделать предупредительный выстрел, чтобы утихомирить граждан», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

«На привокзальной площади города Шу сотрудники патрульной полиции остановили автомашину «ВАЗ-21014» без переднего опознавательного государственного номерного знака. При выяснении обстоятельств водитель и пассажиры автомашины не подчинились законным требованиям полицейских. Затем вместе с другими знакомыми им гражданами оказали сопротивление представителям власти», - пояснили в ведомстве.

По факту Шуским районным отделом полиции начато досудебное расследование по статье 380 ч.1 УК РК «Применение насилия в отношении представителя власти».

«Установлены все участники противоправных действий, с ними проводятся следственно-оперативные мероприятия. Активные лица, применившие насилие в отношении представителей власти, задержаны в порядке статьи 128-131 УПК РК. Другие данные досудебного расследования, в интересах следствия, не подлежат разглашению в соответствии с требованиями ст.201 УПК РК», - уточнили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

Автор:
Корреспондент

facebook.com
Читайте также
Пассажирский автобус врезался в столб в Нур-Султане
Отличившихся безупречной службой полицейских наградили в МВД РК
Награды и офицерские звания получили полицейские СКО
Проект «Ауыл аманаты» в рамках программы повышения доходов населения запустили в РК
Спасший пенсионерку костанайский полицейский награжден медалью
Малые предприятия открываются в Жамбылской области
Ералы Тугжанов посетил сельскохозяйственный кооператив в Жамбылской области
Мемориал погибшим жамбылским пожарным открыли в Таразе
Популярное
Заморозки ожидаются в девяти регионах Казахстана
Шторм ожидается в семи регионах Казахстана
Девичий батальон стал одним из победителей смотра-парада в Павлодаре
Повышение обороноспособности страны приобретает особое значение – Президент РК
По полтора миллиона тенге выплатили ветеранам войны в Семее
Малые предприятия открываются в Жамбылской области
Ералы Тугжанов посетил сельскохозяйственный кооператив в Жамбылской области
Казкосмос почтил память защитников Отечества
Сильный ветер сломал деревья и сорвал баннеры в Петропавловске
Сумма нарушений при ввозе товара из КНР составила 165 млрд тенге за три года
Придется немного потерпеть - аким Семея об отключении горячей воды
Мемориал погибшим жамбылским пожарным открыли в Таразе
Глава Минобороны РК поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества
Около 11,7 млн казахстанцев имеют право участвовать в референдуме - ЦИК РК
Архив