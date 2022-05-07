7 Мая 2022 17:46

Оказавших сопротивление полицейским задержали в городе Шу

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Инцидент с применением насилия в отношении сотрудников полиции пресекли в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ночь на 7 мая в отдел полиции Шуского района поступило сообщение о применении насилия в отношении сотрудников полиции группой неизвестных лиц. Сотруднику полиции пришлось сделать предупредительный выстрел, чтобы утихомирить граждан», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

«На привокзальной площади города Шу сотрудники патрульной полиции остановили автомашину «ВАЗ-21014» без переднего опознавательного государственного номерного знака. При выяснении обстоятельств водитель и пассажиры автомашины не подчинились законным требованиям полицейских. Затем вместе с другими знакомыми им гражданами оказали сопротивление представителям власти», - пояснили в ведомстве.

По факту Шуским районным отделом полиции начато досудебное расследование по статье 380 ч.1 УК РК «Применение насилия в отношении представителя власти».

«Установлены все участники противоправных действий, с ними проводятся следственно-оперативные мероприятия. Активные лица, применившие насилие в отношении представителей власти, задержаны в порядке статьи 128-131 УПК РК. Другие данные досудебного расследования, в интересах следствия, не подлежат разглашению в соответствии с требованиями ст.201 УПК РК», - уточнили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.