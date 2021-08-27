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Оказавшиеся в зоне взрывов жамбылцы получают необходимую помощь

27 Августа 2021 15:08
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Оказавшиеся в зоне взрывов жамбылцы получают необходимую помощь

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Последствия взрывов на воинских складах ликвидируют в Жамбылской области, оказывается помощь людям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Напомним , в воинской части, дислоцированной близ села Кайнар в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание возле одного из складов, затем последовала серия взрывов. Причины возгорания устанавливаются. На месте работает комиссия Министерства обороны РК.

Пожар и последующие взрывы склада боеприпасов инженерно-саперной бригады воинской части №28349 МО РК произошли в одном километре от села Кайнар Жанатурмысского сельского округа и в 30-ти километрах от Тараза, где сильно слышны взрывы.

По сигналу тревоги был поднят весь личный состав департамента полиции области, военной части 5513, направлены бригады скорой медицинской помощи, сотрудники ДЧС.

С началом взрывов началась эвакуация населения военного городка войсковой части и населения близлежащих сел Базарбай, Байзак, Учбулак, Жанатурмыс, Сарыкемер и других. С целью охраны общественного порядка и недопущения мародерства организовано патрулирование эвакуированных населенных пунктов.

«Спасибо всем нашим спасателям, полиции, медикам. Всем, кто помог людям с эвакуацией, - рассказала Зухра Вердиева, жительница села Байзак. - Дома наши остались целыми. Были патрули, которые контролировали ситуацию. Благодаря этому не было мародерства. Мы уже вернулись домой и видим, что всё в целости и сохранности. Всем желаю здоровья, счастья и процветания!».


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#Жамбылская область   #Происшествия   #Взрывы в Жамбылской области  
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Автор:

Галина Скрипник

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