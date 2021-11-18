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вчера 22:04
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Оказать максимальную помощь семьям погибших при взрыве газа поручил аким Акмолинской области
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Оказать максимальную помощь семьям погибших и пострадавшим при взрыве газа в поселке Шортанды Шортандинского района дал поручение аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, лично посетивший сразу после случившегося место трагедии, передает корреспондент МИА «Казинформ».
После произошедшего взрыва газа в Шортандинском районе Акмолинской области на место происшествия выехал аким региона Ермек Маржикпаев, давший поручение по оказанию максимальной помощи семьям погибших и пострадавшим.
«По моему поручению создан оперативный штаб по ликвидации последствий ЧС. На месте оказывается психологическая и материальная помощь семьям погибших. Будет оказано содействие, связанное с организацией похорон. Также будет предоставлено временное жилье до окончательного решения данного вопроса. Никто без внимания не останется», – подчеркнул Ермек Маржикпаев.
По сообщению пресс-службы акима региона, руководитель области первоначально направился в Шортандинскую районную больницу, где оперативно организовал госпитализацию шести пострадавших в ожоговый центр города Нур-Султана. Состояние еще трех пострадавших было стабильно, они остались в хирургическом отделении Шортандинской районной больницы.
Е. Маржикпаевым также дано поручение тщательно разобраться в причинах произошедшего пожара. В этой связи для установления обстоятельств и причин начала работу следственно-оперативная группа и исследовательско-пожарная лаборатория.
Чуть позже под председательством акима Акмолинской области было проведено заседание оперативного штаба с уполномоченными органами. В рамках работы штаба оказана помощь пострадавшим. В настоящее время семьи пострадавших размещены у родственников, выделены две квартиры для временного размещения погорельцев, а также будет оказана помощь семьям по организации похорон погибших.
Кроме того, действующий благотворительный фонд при областной мечети начал сбор средств для оказания помощи семьям погибших и пострадавших. Акимат посёлка Шортанды принимают вещи первой необходимости, которые сейчас нужны пострадавшим семьям.
Напомним, 16 ноября текущего года в поселке Шортанды в одноэтажном 3-квартирном жилом доме произошел взрыв газового баллона с последующим возгоранием и обрушением кровли. На месте происшествия обнаружены тела трех человек. С различными травмами госпитализированы 10 человек.
Шестеро из десяти пострадавших при взрыве газовоздушной смеси в Шортанды были госпитализированы в Нур-Султан, среди них четверо детей и двое взрослых.
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