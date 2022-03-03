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Оказано содействие в выезде из Украины 431 гражданину РК - МИД

3 Марта 2022 13:21
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Оказано содействие в выезде из Украины 431 гражданину РК - МИД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О текущей ситуации с выездом казахстанцев из Украины сообщили в Министерстве иностранных дел РК, передает МИА «Казинформ».

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« Министерством иностранных дел и загранучреждениями РК с начала эвакуации сограждан из Украины оказано содействие в выезде 431 гражданину РК, в том числе в Польшу – 404 человека, Молдову – 21, Венгрию – 5, Словакию – 1. Казахстанские дипломаты на основании обращений граждан прорабатывают пересечение границ вышеуказанных государств, сбор граждан и их дальнейшую отправку в Казахстан», - сообщается на Telegram -канале МИД РК.



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#МИД РК   #Украина  
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