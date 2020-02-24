Оказание правовой помощи: новое направление волонтерского движения презентовали в РК

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы прошел республиканский съезд волонтеров «Ізгілік елшісі – Акселератор добра». В ходе мероприятия прошла презентация нового направления волонтерского движения в Казахстане: волонтерство по оказанию правовой помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В республиканском волонтерском движении «Акселератора добра» на сегодня более трех тыс. добровольцев, которые оказывают поддержку по самым разным направлениям.

Руководитель движения Айнур Сабитова заявила, что одной из семи приоритетных задач волонтерской деятельности, поставленной Президентом страны, является оказание юридической помощи нуждающимся гражданам.

«Нас вдохновило то, что Президент озвучил такое поручение для госорганов, госструктур, чтобы осуществлять корпоративное волонтерство. И мы бы очень хотели призвать все госорганы, госслужащих, госструктуры, чтобы они помогли нашей молодежи осуществлять эту деятельность. Но и сегодня уже многие откликнулись. Здесь присутствуют сотрудники органов юстиции, представители РОО «Казахстанский союз юристов», которые вместе с нами будут оказывать такую поддержку малоимущим лицам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации», - сказала Айнур Сабитова.

Замакима Алматы Ержан Бабакумаров отметил, что Год волонтера дает новые возможности для активизации волонтерского движения в городе.

«Акиматом составлен городской план мероприятий на 2020 год, и многие предложенные молодежью инициативы вошли туда. Это предложения волонтерских и студенческих организаций. Если у вас есть, что дополнить, то мы готовы внести эти предложения. На сегодня в городе создан штаб по организации проведения работы волонтера. Там будет функционировать школа волонтера, где будет проводиться обучение по социальному, спортивному, эковолонтерскому, юридическому, корпоративному направлениям. Я призываю всех активно работать с нами», - добавил замакима.

По словам заместителя исполнительного директора Фонда Первого Президента – Елбасы Игоря Рогова, фонд будет оказывать идеологическую, идейную и консультативную помощь в этом направлении.

«Здесь особое внимание направлено на оказание правовой помощи. Вот это меня привлекло. Здесь волонтерами могут быть и профессиональные юристы, и студенты, которые обучаются в этой сфере, думаю, это будет неплохая практика для них. Я сам тоже как юрист могу оказать помощь волонтерам», - отметил Игорь Рогов.

Добавим, что в мероприятии участвовали ректоры вузов города, активисты, актеры и сценаристы, представители партии «Nur Otan», ОФ «Almaty volunteers» и другие.