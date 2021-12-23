Окаменевшее яйцо динозавра с сохранившимся зародышем представили в Китае

ФУЧЖОУ. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - Окаменевшее яйцо динозавра с сохранившимся в почти первозданном виде зародышем было выставлено в среду в Музее науки и технологий провинции Фуцзянь в Фучжоу, административном центре этой провинции на востоке Китая. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Синьхуа.

Окаменелый зародыш пресмыкающегося возрастом 66 - 72 млн лет отличается от аналогов тем, что он сохранился в идеальном состоянии, считают палеонтологи.

Это интересное открытие было сделано исследователями на территории города Ганьчжоу провинции Цзянси на востоке Китая. Яйцо было отложено в меловой период. Согласно систематике, зародыш принадлежит к роду овирапторозавров подотряда тероподов отряда ящеротазовых.

Тероподы, также известные как звероногие или хищные динозавры, передвигались на двух конечностях и обладали перьевым покровом. Небольшие тероподы были похожи на птиц.

Как заявил научный сотрудник из Китайского университета геологических наук (Пекин) Син Лида по позе зародыши овирапторозавров напоминают современных птиц. Впрочем, родство динозавров с птицами уже давно установлено наукой.

Указанное яйцо с зародышем является ценным материалом для более углубленных исследований динозавров, резюмировал он.