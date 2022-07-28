28 Июля 2022 10:56

Охватить газификацией планируется 65% казахстанцев до 2030 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приоритетной целью комплексного плана развития газовой отрасли на 2022 – 2026 годы остается безопасное и бесперебойное обеспечение потребителей голубым топливом, также исполнение обязательств по транзиту, расширению ресурсной базы и увеличению объемов экспорта газа. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НПП РК «Атамекен».

Согласно плановым индикаторам к 2030 году газификацией могут быть охвачены до 13,5 млн человек или 65%. Доступ к топливу получат центральные и северные регионы страны. Одним из ключевых показателей станет увеличение ресурсной базы товарного газа, добычи и производства с 29,4 млрд м3 в 2021 году до 42 млрд м3 к 2030 году, сокращение изношенности газотранспортной инфраструктуры до 25%.

«Несмотря на план, не стоит забывать, что фактически треть добываемого сырого газа, в большинстве своем попутного нефтяного газа, используется для обратной закачки в пласт, поддержки пластового давления и собственные нужды. Оставшиеся объемы для реализации планируется увеличить с 25 млрд м3/год до 33 млрд м3/год, с существенным приростом в генерации электроэнергии, газохимии и перспективой переоснащения предприятий металлургии», - сообщил управляющий директор департамента базовых отраслей НПП РК «Атамекен» Динмухамед Кудайбергенов.

Фото: vesti.ua