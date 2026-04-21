    10:39, 21 Апрель 2026 | GMT +5

    Охват скринингом в Казахстане вырос на 25%

    Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова на заседании Правительства сообщила о мерах по повышению качества жизни людей с особыми потребностями, передает  корреспондент агентства Kazinform. 

    Фото: gov.kz

    По ее словам, в рамках Концепции развития здравоохранения особое внимание уделяется созданию инклюзивной среды, сокращению неравенства в доступе к медицинской помощи, повышению качества услуг, а также внедрению цифровых решений и комплексного подхода.

    — Реализуемые системные меры позволяют улучшить качество жизни людей с ограниченными возможностями, снизить инвалидность и смертность, — подчеркнула министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова.

    Как подчеркнула глава Минздрава, системная работа в этой сфере помогает улучшать условия жизни людей с инвалидностью, а также снижать уровень инвалидности и смертности.

    В ведомстве отметили, что для раннего выявления различных нарушений в Казахстане сегодня действует шесть видов скрининга, три из которых проводятся непосредственно в родильных домах.

    По итогам аудиологического скрининга 523 детям с полной потерей слуха были установлены слуховые импланты стоимостью около 6,5 млн тенге.

    Кроме того, благодаря офтальмоскринингу 721 недоношенному новорожденному с патологиями зрения своевременно оказали необходимое лечение, что позволило сохранить им зрение.

    Ранее Правительство Казахстана внесло изменения и дополнения в Концепцию развития инфраструктуры здравоохранения на 2024–2030 годы.

    Адиль Саптаев
