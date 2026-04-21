Охват скринингом в Казахстане вырос на 25%

По ее словам, в рамках Концепции развития здравоохранения особое внимание уделяется созданию инклюзивной среды, сокращению неравенства в доступе к медицинской помощи, повышению качества услуг, а также внедрению цифровых решений и комплексного подхода.

— Реализуемые системные меры позволяют улучшить качество жизни людей с ограниченными возможностями, снизить инвалидность и смертность, — подчеркнула министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова.

В ведомстве отметили, что для раннего выявления различных нарушений в Казахстане сегодня действует шесть видов скрининга, три из которых проводятся непосредственно в родильных домах.

По итогам аудиологического скрининга 523 детям с полной потерей слуха были установлены слуховые импланты стоимостью около 6,5 млн тенге.

Кроме того, благодаря офтальмоскринингу 721 недоношенному новорожденному с патологиями зрения своевременно оказали необходимое лечение, что позволило сохранить им зрение.

Ранее Правительство Казахстана внесло изменения и дополнения в Концепцию развития инфраструктуры здравоохранения на 2024–2030 годы.