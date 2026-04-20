РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:12, 20 Апрель 2026 | GMT +5

    Правительство изменило Концепцию развития мединфраструктуры до 2030 года

    Правительство Казахстана внесло изменения и дополнения в Концепцию развития инфраструктуры здравоохранения на 2024–2030 годы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    больницы
    Фото: Министерство здравоохранения РК

    Соответствующее постановление принято 6 апреля 2026 года и направлено на совершенствование механизмов привлечения частных инвестиций в сферу здравоохранения.

    Согласно документу, раздел «Видение развития инфраструктуры здравоохранения» дополнен новым форматом государственно-частного партнерства по принципу «тариф в обмен на частные инвестиции».

    Как отмечается, данный механизм позволит реализовывать проекты ГЧП на основе проектных и экономических параметров, закрепленных в отраслевых документах, без прямого финансирования со стороны государства.

    В рамках нового подхода объект ГЧП должен быть включен в региональный перспективный план, не иметь обременений на земельный участок, а также сохраняться в собственности частного партнера с обязательным сохранением целевого назначения. При этом государственный партнер не будет осуществлять финансирование, софинансирование или компенсацию инвестиционных и операционных затрат.

    Также предусмотрено предоставление технического задания, проектной документации и, при необходимости, земельного участка с инженерно-коммуникационной инфраструктурой.

    Для амбулаторно-поликлинических организаций обязательными условиями станут наличие узкопрофильных специалистов, оказание неотложной помощи по вызовам четвертой категории срочности и прохождение аккредитации в течение пяти лет с начала работы объекта.

    Для стационарных медицинских организаций предусмотрены оказание экстренной помощи, согласование изменения профилей медицинских услуг с государственным партнером, а также обязательная аккредитация в установленные сроки.

    В качестве мер государственной поддержки для амбулаторных объектов предусмотрены закрепление территории обслуживания населения и ограниченное участие государства в предоставлении аналогичных услуг при отсутствии перегруженности объекта ГЧП.

    Для стационаров дополнительно предусмотрены гарантии планирования объемов медицинских услуг и применение повышающего стимулирующего коэффициента к тарифу.

    Стимулирующий коэффициент будет предоставляться сроком на восемь лет в размере 20% от установленного порогового значения стоимости создания объекта ГЧП.

    Как подчеркивается в документе, переход к модели «тариф в обмен на частные инвестиции» позволит объединить частный капитал и государственные гарантии, создать предсказуемые условия для инвесторов, снизить нагрузку на бюджет и повысить качество медицинских услуг.

    Постановление вступило в силу со дня его подписания.

    Теги:
    Здравоохранение Правительство РК Медицина Больницы
    Адиль Саптаев
    Автор
    Сейчас читают