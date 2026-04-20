Правительство изменило Концепцию развития мединфраструктуры до 2030 года

Соответствующее постановление принято 6 апреля 2026 года и направлено на совершенствование механизмов привлечения частных инвестиций в сферу здравоохранения.

Согласно документу, раздел «Видение развития инфраструктуры здравоохранения» дополнен новым форматом государственно-частного партнерства по принципу «тариф в обмен на частные инвестиции».

Как отмечается, данный механизм позволит реализовывать проекты ГЧП на основе проектных и экономических параметров, закрепленных в отраслевых документах, без прямого финансирования со стороны государства.

В рамках нового подхода объект ГЧП должен быть включен в региональный перспективный план, не иметь обременений на земельный участок, а также сохраняться в собственности частного партнера с обязательным сохранением целевого назначения. При этом государственный партнер не будет осуществлять финансирование, софинансирование или компенсацию инвестиционных и операционных затрат.

Также предусмотрено предоставление технического задания, проектной документации и, при необходимости, земельного участка с инженерно-коммуникационной инфраструктурой.

Для амбулаторно-поликлинических организаций обязательными условиями станут наличие узкопрофильных специалистов, оказание неотложной помощи по вызовам четвертой категории срочности и прохождение аккредитации в течение пяти лет с начала работы объекта.

Для стационарных медицинских организаций предусмотрены оказание экстренной помощи, согласование изменения профилей медицинских услуг с государственным партнером, а также обязательная аккредитация в установленные сроки.

В качестве мер государственной поддержки для амбулаторных объектов предусмотрены закрепление территории обслуживания населения и ограниченное участие государства в предоставлении аналогичных услуг при отсутствии перегруженности объекта ГЧП.

Для стационаров дополнительно предусмотрены гарантии планирования объемов медицинских услуг и применение повышающего стимулирующего коэффициента к тарифу.

Стимулирующий коэффициент будет предоставляться сроком на восемь лет в размере 20% от установленного порогового значения стоимости создания объекта ГЧП.

Как подчеркивается в документе, переход к модели «тариф в обмен на частные инвестиции» позволит объединить частный капитал и государственные гарантии, создать предсказуемые условия для инвесторов, снизить нагрузку на бюджет и повысить качество медицинских услуг.

Постановление вступило в силу со дня его подписания.