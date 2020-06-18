Охват ПЦР-тестирования расширят в регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В регионах Казахстана расширят охват ПЦР-тестирования населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

В ходе селекторного заседания Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК глава Правительства дал поручение акиматам регионов в кратчайшие сроки решить вопросы:

- расширения охвата ПЦР-тестирования среди населения путем открытия дополнительных лабораторий на базе медицинских организаций;

- повышения количества инфекционных и провизорных мест в больницах;

- обеспечения охвата КТ-исследованием больных с привлечением имеющихся ресурсов в регионе, независимо от форм собственности;

- обеспечения своевременного обслуживания экстренных и неотложных вызовов станциями скорой медицинской помощи;

- осуществления на уровне амбулаторно-поликлинической помощи качественного динамического наблюдения (дистанционно, мобильные бригады) за пациентами, находящимися на дому;

- проведения активной информационно-разъяснительной работы с населением.

Напомним, сегодня стало известно о том, что в республике усилят ограничительные меры на период выходных дней — 20-21 июня.