Охват населения вакцинацией составил 75% в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области первый компонент вакцины от коронавируса получили более 900 тысяч человек, это 75% от подлежащего вакцинации населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На 11 января 2022 года первый компонент вакцины против коронавирусной инфекции получили – 900 362 (75%), второй компонент получили – 839 646 (70%) человек», - проинформировали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области.

Сообщается, что с начала пандемии в Алматинской области зарегистрировано 57 980 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 43 424 человек.

Наибольший темп прироста за последнюю неделю отмечается в Алакольском - 0,06%, Карасайском - 0,17%, Кербулакском - 0,04%, Коксуском - 0,08% районах и в Капчагае - 0,09%.

За последние сутки зарегистрировано 29 случаев коронавирусной инфекции, из них дети до 14 лет - четыре.

Заболеваемость КВИ в разрезе регионов области: Енбекшиказахский -5, Карасайский - 15, Коксуский - 4, Панфиловский - 2, Талдыкорган - 3.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2216 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.