Охват бесплатным техническим и профессиональным образованием в Алматы составляет 49,5%

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя управления образования Алматы Кайрат Жуманов рассказал о работе по увеличению госзаказа для 100% охвата бесплатным техническим и профессиональным образованием по востребованным специальностям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе брифинга РСК спикер отметил, что в системе технического и профессионального образования Алматы на 2021-2022 учебный год действуют 83 колледжа, из них государственных 23, частных 60, контингент составляет 73 719 студентов, из них по государственному заказу 36,5 тысяч человек. На сегодня охват бесплатным техническим и профессиональным образованием в городе составляет 49,5% от общего контингента.

Он добавил, что до 2025 года планируется увеличить государственный заказ до 21 тысячи мест, что на 10 тысяч мест больше, чем в 2021 году (11,4 тысяч мест).

В первую очередь планируется охватить бесплатным техническим и профессиональным образованием выпускников 9 классов до 100% к 2025 году (2022 год – 69,3%, 2023 – 78,1%, 2024 – 87,8%, 2025 – 100%).

«Таким образом, в 2025 году все выпускники 9 класса, желающие обучаться в городских колледжах, будут учиться бесплатно по востребованным специальностям», - сказал он.

По его словам, на сегодня востребованные специальности - это технические.

Кайрат Жуманов сообщил, что в текущем году доля студентов, поступивших на госзаказ, увеличится на три тысячи человек и общий объем госзаказа составит 14,5 тысяч мест.

В январе 2019 года в 20 государственных колледжах внедрено подушевое финансирование, а также с января текущего года в 29 частных колледжах, которые работают в рамках государственного заказа, внедрено подушевое финансирование.

«По поручению Главы государства о переориентировании госзаказа на технические специальности в текущем году объем госзаказа на эти специальности составит 60% от приема по госзаказу», - добавил он.

Спикер добавил, что в настоящее время управлением образования проводится активная работа по разработке регионального атласа новых профессий и компетенций, который будет формироваться с учетом специфики Алматы. По результатам разработки будут даны конкретные рекомендации для региона, в том числе по профессиям будущего, которые будут включены в классификатор технического и профессионального, послесреднего образования.

На сегодня комиссией по распределению, формированию и размещению государственного образовательного заказа при акимате Алматы ведется работа по формированию перечня и количества востребованных специальностей на городском рынке труда. С 30 апреля информация о специальностях, на которые предусмотрен госзаказ, будет размещена на сайте управления образования.

Ранее сообщалось , что к 2025 году обучение в колледжах по востребованным специальностям будет на 100% бесплатным в Казахстане.