Охранники крупнейшего аэропорта Великобритании уйдут на 10-дневную забастовку

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Пассажиры, прибывающие в аэропорт Хитроу и вылетающие из него, столкнутся с задержками рейсов и огромными очередями из-за забастовки сотрудников службы безопасности крупнейшей в Великобритании воздушной гавани, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Более 1400 охранников Хитроу, являющихся членами профсоюза Unite, проголосовали за забастовку, которая продлится 10 дней, начиная с 31 марта. Стачка охватит начальный период школьных каникул и завершится в пасхальное воскресенье 9 апреля.

«Работники аэропорта Хитроу получают нищенскую зарплату, в то время как генеральный директор и топ-менеджеры получают огромные оклады. Именно работники аэропорта являются основой его успеха. Они заслуживают справедливого повышения заработной платы», - сказала генеральный секретарь профсоюза Unite Шэрон Грэм.

«Наши члены просто не в состоянии свести концы с концами из-за низкой заработной платы, выплачиваемой в Хитроу. Они вынуждены бастовать из-за нужды, а не из-за жадности», - добавила она.

В забастовке примут участие охранники, работающие в пятом терминале аэропорта, который используется исключительно авиакомпанией British Airways, и сотрудники, отвечающие за проверку всех грузов, поступающих в Хитроу.

В заявлении администрации воздушной гавани говорится, что аэропорт будет открытым и работоспособным, несмотря на забастовку. В среднем Хитроу обслуживает более 128 тысяч человек в день или 536 рейсов ежедневно по 214 направлениям.