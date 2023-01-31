Охранник отравился угарным газом во время пожара в школе-лицее ЗКО
31 Января 2023, 11:40
УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Во время пожара в школе-лицее в ЗКО охранник отравился угарным газом и госпитализирован в реанимацию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
По информации пресс-службы, 30 января в 23:59 в ДЧС ЗКО поступила информация о загорании в учебном кабинете школы-лицея № 28.
На место пожара незамедлительно выехали более 50 человек л/с и 13 единиц противопожарной техники. Оперативными действиями пожарных загорание локализовано в 00:37 и ликвидировано в 00:40 на площади 15 квадратных метров.
На месте пожара получил отравление угарным газом охранник, и был госпитализирован в реанимационное отделение.
Причина пожара устанавливается.
Фото:ДЧС
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