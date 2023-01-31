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Охранник отравился угарным газом во время пожара в школе-лицее ЗКО

31 Января 2023, 11:40
Охранник отравился угарным газом во время пожара в школе-лицее ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Во время пожара в школе-лицее в ЗКО охранник отравился угарным газом и госпитализирован в реанимацию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

По информации пресс-службы, 30 января в 23:59 в ДЧС ЗКО поступила информация о загорании в учебном кабинете школы-лицея № 28.

На место пожара незамедлительно выехали более 50 человек л/с и 13 единиц противопожарной техники. Оперативными действиями пожарных загорание локализовано в 00:37 и ликвидировано в 00:40 на площади 15 квадратных метров.

На месте пожара получил отравление угарным газом охранник, и был госпитализирован в реанимационное отделение.

Причина пожара устанавливается.





Фото:ДЧС



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