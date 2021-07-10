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    14:40, 10 Июль 2021 | GMT +6

    Охранник мечети подозревается в изнасиловании парня в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Охранник мечети подозревается в изнасиловании 18-летнего парня в Алматы. Он задержан полицией города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Данной информацией у себя на странице в Facebook поделилась адвокат Айман Умарова.

    В пресс-службе департамента полиции города заявили, что заявление по данному факту в управление полиции Бостандыкского района поступило 8 июля.

    «Зарегистрировано оно в едином реестре досудебного расследования по ст.121 УК РК. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Подозреваемый - гр.К.,1975 года рождения, был сразу же задержан. Сейчас он находится в управление полиции. Решается вопрос об избрании меры пресечения», - отметили в полиции.

    Вместе с тем, в рамках производства запланировано проведение комплекса необходимых следственно-оперативных мероприятий. Расследование проводится в строгом соответствии с принципами полноты, всесторонности и объективности.


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