Охранник мечети подозревается в изнасиловании парня в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Охранник мечети подозревается в изнасиловании 18-летнего парня в Алматы. Он задержан полицией города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Данной информацией у себя на странице в Facebook поделилась адвокат Айман Умарова.

В пресс-службе департамента полиции города заявили, что заявление по данному факту в управление полиции Бостандыкского района поступило 8 июля.

«Зарегистрировано оно в едином реестре досудебного расследования по ст.121 УК РК. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Подозреваемый - гр.К.,1975 года рождения, был сразу же задержан. Сейчас он находится в управление полиции. Решается вопрос об избрании меры пресечения», - отметили в полиции.

Вместе с тем, в рамках производства запланировано проведение комплекса необходимых следственно-оперативных мероприятий. Расследование проводится в строгом соответствии с принципами полноты, всесторонности и объективности.