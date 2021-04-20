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    14:40, 20 Апрель 2021 | GMT +6

    Охранник казино устроил стрельбу в ходе проверки мониторинговой группы в Капшагае

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В городе Капшагае охранник казино устроил стрельбу в ходе проверки мониторинговой группы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе департамента полиции Алматинской области сообщили, что случай произошел 18 апреля около 23:00 часов.

    «При проведении рейдовых мероприятий мониторинговой группой города Капшагая охранник одного из казино, оказав сопротивление работе группы, произвел из огнестрельного оружия один выстрел в воздух. Жертв и пострадавших нет. Охранник задержан на месте, оружие изъято и приобщено к материалам уголовного дела.

    В настоящее время начато досудебное расследование по части третьей статьи 380 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Подозреваемый водворен в изолятор врменного содержания отдела полиции Капшагая», - отметили в полиции.


    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Общество Алматинская область Происшествия Правоохранительные органы
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