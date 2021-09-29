Охранник целый месяц воровал бетонные плиты со стройки в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане сотрудники криминальной полиции задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в краже, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского Департамента полиции.

В ходе расследования установлено, что он работал охранником в строящемся объекте. Воспользовавшись ситуацией, когда на стройке отсутствовали работники, мужчина в течение месяца вывозил с объекта бетонные плиты и продавал их. Ему удалось вывести строительноый материал на общую сумму около 800 тысяч тенге.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК. Подозреваемый дал признательные показания, проводится проверка причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

Департамент полиции Нур-Султана убедительно рекомендует быть бдительными и оснащать объекты камерами видеонаблюдения.



