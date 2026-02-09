РУ
    «Охота на ведьм» — депутат высказался о культуре отмены в Казахстане

    Депутат Мажилиса Мурат Абенов, выступая на заседании Комиссии по конституционной реформе, высказался о популярном феномене «культуры отмены» в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Сегодня звучит в обществе все громче феномен «культура отмены», так называемый. Мы видим, как в разных странах общественная дискуссия все чаще превращается в охоту на ведьм. Человека не спором убеждают, а клеймом отменяют. Это не развитие, это тупик. Эти игры ведут к радикализации, к социальной усталости, к расколу, — заявил депутат.

    Он подчеркнул, что в новой Конституции принципиально важно сохранить баланс между свободой выражения мнений и защитой человеческого достоинства.

    — Для нас принципиально важно, чтобы в Казахстане свобода выражения мнений не превратилась в право на унижение и травлю. В проекте Конституции этому соответствует четкая ценностная рамка. Честь и достоинства человека неприкосновенны и охраняются законом. Это не про запрет критики, в том числе это не про СМИ. Это нормы, которые защищают право человека, гражданина Республики Казахстан. Критиковать можно решением, спорить можно с позициями, но отменять человека, ломать его достоинства нельзя. Мы не должны импортировать чужие культурные войны. Наш путь — зрелая дискуссия и ответственность, — сказал Мурат Абенов.

