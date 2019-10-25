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Огромный черный столб дыма: в Алматы горит высотное здание
25 Октября 2019 11:29
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Кровля строящегося 13-этажного здания горит в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Силы и средства ДЧС следуют по повышенному номеру вызова.
«Предварительно горит кровля строящегося 13 этажного здания в Алмалинском районе на пересечении улиц Шевченко и Муканова», - сообщили в ДЧС Алматы.
Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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