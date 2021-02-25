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    15:30, 25 Февраль 2021 | GMT +6

    Огромные дыры в дорогах и грязь сняли на видео алматинцы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинцы, проживающие в микрорайоне Тастыбулак Наурызбайского района, вновь пожаловались на грязные улицы и огромные дыры в дорогах. Они не могут вызвать ассенизаторов и скорую, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео, на котором 86-летний аксакал жалуется на бездействие рабочих, появилось в Сети.

    «В этом доме живет два аксакала, один инвалид. Не может выйти на улицу в туалет. Заполнен септик, ассенизаторы отказываются заезжать в наш район! Дорога провалилась уже. Все в ямах. Невозможно пешком ходить. Скорая тоже не приезжает. Не можем включить воду в дом… Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул Жеруйык, дом 3/71», - говорится в посте.

    Аким Наурызбайского района Санжар Тогай отреагировал на эту публикацию.

    «Подрядчик производит заливку щебня и выравнивание улиц на всех участках, где проложены инженерные сети. Подрядчику ТОО «Монолит Дизайн 2030» поручено провести работы с необходимым оборудованием по указанному адресу. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», - написал аким района.

    Напомним, ранее жители Алатауского и Наурызбайского районов в соцсетях не раз жаловались на грязные улицы. Они сняли на видео застрявшие автомобили, в том числе и службы скорой помощи. Аким города Бакытжан Сагинтаев в ходе отчетной встречи с населением прокомментировал ситуацию в районах.


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