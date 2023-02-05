Огромную опухоль удалили пациенту в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Хирурги Центральной городской клинической больницы Алматы провели сложнейшую операцию по удалению злокачественной опухоли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

73-летний пациент поступил в больницу в сложном состоянии с кровотечением желудка. После всех необходимых обследований был выставлен диагноз: рак желудка с прорастанием в поджелудочную железу. Образование было больших размеров – 6 см.

Операцию провел заместитель директора по хирургии, MD, PhD Жасулан Баймаханов. Врач удалил желудок, тело и хвост поджелудочной железы, селезенку совместно с окружающей клетчаткой и лимфоузлами.

«Рак поразил эпителий желудка, а затем пророс в ткань желудка и соседние органы. В частности, в ткань поджелудочной железы. Была проведена расширенная гастроэктомия с дистальной резекцией поджелудочной железы и лимфодиссекцией D2, наложение эзофагоеюноанастомоза на Ру петле в модификации Цацаниди. Далее, мы соединили пищевод с тонкой кишкой, которая будет служить резервуаром для пищи», - рассказал Баймаханов.

По словам хирурга, ранее в этой больнице такие операций не проводились. От врачей потребовалось четыре часа работы и максимальная концентрация, чтобы операция прошла успешно. Через 10 дней пациент был выписан на дальнейшее амбулаторное лечение. Ему предстоит пройти курс химиотерапии.

Данная операция проводилась за счет средств обязательного социального медицинского страхования.

Как сообщили в Фонде медицинского страхования, в Казахстане диагностика, лечение, а также выдача лекарственных средств по онкологическим заболеваниям покрываются пакетом гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Государство берет на себя ответственность по лечению социально значимых заболеваний.

Фото: пресс-служба больницы