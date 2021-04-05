Огромную очередь в ТРЦ сняли на видео в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы сняли на видео скопление людей в одном из ТРЦ во время карантина. Огромные очереди образовались даже на улице. В акимате города прокомментировали ситуацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с очередью в ТРЦ распространяют в Instagram .

«ТРЦ «Grand park». 5 апреля 2021 года, а еще говорят денег нет», - говорится в посте.

В пресс-службе акимата сообщили, что мониторинговая группа проверила данный объект. Приняты меры.





Напомним, в Алматы смягчили ограничительные карантинные меры. ТРЦ и рынкам разрешили работать в будние дни. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача города Жандарбека Бекшина.

ТРЦ, торговые дома и рынки и другие объекты не работали с 21 по 28 марта из-за того, что Алматы оказался в «красной зоне» по коронавирусу. Затем карантин снова продлили до 12 апреля, но в итоге главный санврач города смягчил карантин с 3 апреля. Жандарбек Бекшин ранее заявил, что меры по закрытию объектов дают результаты.