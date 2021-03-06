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    20:17, 05 Март 2021 | GMT +6

    Огромная яма в центре Алматы: в акимате назвали причину

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В сети появились фотографии огромной ямы на улице Толе би в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Яму образовалась на пересечении улицы Толи би с улицей Муратбаева. Из-за чего произошло проседание грунта, прокомментировали в управлении энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы. В управлении также пообещали ликвидировать последствия в течение двух часов.

    «В течение двух часов будет ликвидированы последствия проседания дорожного покрытия в районе пересечения улиц Толе би и Муратбаева в Алмалинском районе Алматы. Ремонтно-восстановительные работы ведут подрядная организация «АГС-пласт», выполнявшая в прошлом году перенос водопроводных сетей на этом участке и аварийные бригады ГКП Алматы Су», - сообщили в управлении.

    По предварительным данным, дорожное покрытие просело из-за подмыва грунта водой из давшего течь водопровода диаметром 250 мм.

    После откачки воды и устранения порыва промоину закроют специальным инертным материалом, что позволит полностью открыть движение автотранспорта по перекрестку.

    Восстановить дорожное полотно в проектном варианте по гарантийным обязательствам подрядчик планирует во вторник, 9 марта.


    Теги:
    Дороги Происшествия, ЧС Акимат Строительство Алматы ЖКХ
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