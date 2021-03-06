Огромная яма на Толе би в Алматы: подрядчика могут лишить лицензии

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Подрядной организации, выполнявшей реконструкцию инженерных сетей в Алматы, повлекшую проседание грунта на пересечении улиц Толе би и Муратбаева, грозят жесткие санкции вплоть до лишения лицензии на проведение подобных работ, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

По предварительным данным управления градостроительного контроля Алматы, причина произошедшего – отклонение от проектных решений при производстве работ в части замены способа прохождения (прокладки трубопроводов) через улицу Толе би методом «прокола» и нарушение технологии обратной засыпки между проходящими под указанным участком трубами водопровода и канализации, приведших к образованию в грунте воздушной прослойки.

Со временем постоянная нагрузка на дорожное покрытие, исходящая от двигающегося автотранспорта, способствовала просадке грунта, порыву водопроводной трубы и, как следствие, проседанию дорожного полотна.

Как пояснили в УГК, согласно ст.312 КоАП РК за подобные нарушения частная фирма, выполнявшая реконструкцию, будет привлечена к административной ответственности.

Закон в данном случае предусматривает не только крупный штраф. Не исключено, что подрядчик может быть лишен лицензии на производство подобных работ, отметили в УГК.

Относительно прерванного в связи с повреждением трубопровода водоснабжения жилых домов и других зданий, подачу холодной воды аварийные бригады ГКП «Алматы су» восстановили в течение нескольких часов.

Одновременно, для возобновления движения автотранспорта место проседания грунта после откачки воды было заполнено специальным инертным материалом и залито бетоном. После его просушки это позволит полностью открыть движение автотранспорта по перекрестку по временной схеме.

Восстановить дорожное полотно в проектном варианте подрядчик обязуется на следующей неделе.

Напомним, ранее сообщалось, что на пересечении улиц Толи би и Муратбаева образовалась огромная яма.