17 Мая 2022 14:25

Огромная очередь образовалась в миграционном ЦОНе Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В «Правительстве для граждан» сообщили, что в миграционных ЦОНах Казахстана наблюдается сезонное скопление трудовых иммигрантов, желающих получить или продлить разрешение на работу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с очередями появилось в сети.

«Миграционный ЦОН города Алматы. Люди второй день не могут сдать документы из-за новой программы Минтруда», - говорится в посте.

В пресс-службе госкорпорации пояснили, что ранее иммигрантам данную услугу оказывало Министерство внутренних дел, но с 16 мая 2021 года - Министерство труда и социальной защиты населения РК.

«По этой причине, в некоторых случаях необходима корректировка паспортных данных клиентов. Мы прилагаем все усилия, чтобы ускорить процесс оказания услуги в миграционных ЦОНах. Увеличено количество сотрудников, принимающих документы. Просим клиентов отнестись с пониманием к данной ситуации», - ответили в пресс-службе «Правительства для граждан».