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    23:37, 02 Июль 2025 | GMT +5

    Огромная кукла из «Игры в кальмара» появилась в Алматы

    У входа одного из торгово-развлекательных центров Алматы установили большую скульптуру Ён Хи — знаменитой куклы из популярного южнокорейского сериала «Игра в кальмара», передает корреспондент Kazinform.

    Огромная кукла из «Игры в кальмара» появилась в Алматы
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Необычная инсталляция уже стала местом притяжения для жителей и гостей города. Горожане с удовольствием фотографируются на ее фоне, а многие приходят специально с детьми. Примечательно, что алматинская версия куклы немного отличается от оригинала: нижнюю часть ее юбки украшает казахский орнамент, что придает знакомому образу национальный колорит.

    Огромная кукла из «Игры в кальмара» появилась в Алматы
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    «Игра в кальмара» — южнокорейский телесериал в жанре антиутопии, рассказывающий о группе людей, которые из-за тяжелого финансового положения соглашаются участвовать в тайном турнире на выживание с призом в 45,6 млрд вон.

    Мировая премьера сериала состоялась в сентябре 2021 года на платформе Netflix. Второй сезон вышел в декабре 2024-го, а в 2025 году вышел третий сезон, который уже бьет рекорды по просмотрам и удерживает внимание аудитории по всему миру.

    Знаменитая кукла-робот Ён Хи стала одним из самых узнаваемых образов сериала. В первой игре под названием «Тише едешь — дальше будешь» она фиксировала движения участников, а любые нарушения правил стоили игрокам жизни.

    Огромная кукла из «Игры в кальмара» появилась в Алматы
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Ранее такая же скульптура была установлена на одной из площадей Сеула, став популярным объектом для фото.

    Еще в 2021 году в Министерстве образования и науки заявили, что сериал «Игра в кальмара» не должны смотреть несовершеннолетние. 

    Теги:
    Культура Фильмы ТРЦ Южная Корея Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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