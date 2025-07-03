Огромная кукла из «Игры в кальмара» появилась в Алматы

Необычная инсталляция уже стала местом притяжения для жителей и гостей города. Горожане с удовольствием фотографируются на ее фоне, а многие приходят специально с детьми. Примечательно, что алматинская версия куклы немного отличается от оригинала: нижнюю часть ее юбки украшает казахский орнамент, что придает знакомому образу национальный колорит.

Фото: Александр Павский / Kazinform

«Игра в кальмара» — южнокорейский телесериал в жанре антиутопии, рассказывающий о группе людей, которые из-за тяжелого финансового положения соглашаются участвовать в тайном турнире на выживание с призом в 45,6 млрд вон.

Мировая премьера сериала состоялась в сентябре 2021 года на платформе Netflix. Второй сезон вышел в декабре 2024-го, а в 2025 году вышел третий сезон, который уже бьет рекорды по просмотрам и удерживает внимание аудитории по всему миру.

Знаменитая кукла-робот Ён Хи стала одним из самых узнаваемых образов сериала. В первой игре под названием «Тише едешь — дальше будешь» она фиксировала движения участников, а любые нарушения правил стоили игрокам жизни.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Ранее такая же скульптура была установлена на одной из площадей Сеула, став популярным объектом для фото.

Еще в 2021 году в Министерстве образования и науки заявили, что сериал «Игра в кальмара» не должны смотреть несовершеннолетние.