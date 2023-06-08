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Ограничительные меры вводят в Костанайской области из-за бруцеллеза

Редактор:  
Зифа Хабирова
8 Июня 2023, 16:30
Ограничительные меры вводят в Костанайской области из-за бруцеллеза

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В селе Лесное Карабалыкского района Костанайской области в связи с возникновением болезни бруцеллез крупного рогатого скота установят ограничительные меры, передает МИА «Казинформ».

«Установить ограничительные мероприятия на территории ТОО «Манас» села Лесное Карабалыкского района Костанайской области, в связи с возникновением болезни бруцеллез крупного рогатого скота», - говорится в тексте документа, опубликованного на сайте «Открытые НПА».

Республиканскому государственному учреждению «Карабалыкское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан» (по согласованию), государственному учреждению «Карабалыкская районная территориальная инспекция Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» рекомендовано провести необходимые санитарно-противоэпидемиологические и ветеринарно-санитарные мероприятия для достижения ветеринарно-санитарного благополучия в выявленном эпизоотическом очаге.

Проект постановления вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.


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