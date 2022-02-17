Ограничительные меры в отношении бизнеса ослабили в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан одобрены послабления ограничительных мер в отношении бизнеса и населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рrimeminister.kz.
Для бизнеса: для лиц с «зеленым» и «синим» статусами «Ashyq» (у посетителей) разрешено в «зеленой» и «желтой» зонах эпидемиологического риска – без ограничений заполняемости, в «красной» зоне – с ограничением заполняемости до 70% (соблюдение социальной дистанции, масочного режима, усиленного санитарно-эпидемиологического режима):
- деятельность ТРЦ, торговых домов, торговых сетей (непродовольственных) с площадью свыше 1000 кв. м, торговых сетей (продовольственных) с площадью свыше 6000 кв. м, бассейнов, игровых, ночных клубов, караоке;
- проведение выставок, марафонов, спортивных, торжественных, памятных, семейных мероприятий (банкеты, поминки), конференций, форумов, зрелищных, коллективных богослужений и иных мероприятий с массовым скоплением людей;
- сняты ограничения по заполняемости для детских развлекательных центров, лотерейных клубов и букмекерских; независимо от зоны эпидемиологического риска («красной», «желтой» и «зеленой») сняты ограничения (80%, 50% и 30%) для работы организаций и офисов в офлайн-режиме.
Для населения:
- отменено обязательное ПЦР-тестирование для въезжающих в страну граждан Республики Казахстан, получивших ревакцинацию или полный курс вакцинации против вируса COVID-19, если после получения второго компонента прошло не более 6 месяцев;
- разрешен въезд гражданам иностранных государств, с которыми имеется взаимное признание паспортов вакцинации, без ПЦР-теста;
- отменена изоляция контактных на домашний карантин при отсутствии симптомов заболеваний (исключение из проекта «Ashyq» «желтого» статуса).
Разрешено использование вакцины «Pfizer» для:
– ревакцинации лиц с ограниченными возможностями (инвалиды всех групп) и лиц старше 50 лет;
– вакцинации лиц с ограниченными возможностями (инвалиды всех групп), а также для завершения курса вакцинации (получение второй дозы) лиц, получивших первый компонент за пределами Казахстана.
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