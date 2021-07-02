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    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:44, 01 Июль 2021 | GMT +6

    Ограничительные меры продлят до 15 июля в ВКО

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликовано постановление главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно постановлению на основе расчётных критериев области, процент занятости коечного фонда инфекционных стационаров (ПЗК) для лечения больных COVID-19 – 10,0%, значение репродуктивности инфекции (R) – 0,993.

    Главный санврач ВКО постановляет внести следующие изменения:

    «Продлить ограничительные меры, с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения, с 2 июля по 15 июля 2021 года на всей территории Восточно-Казахстанской области. Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть пересмотрены, в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на территории области».

    Настоящее постановление вступает в силу со 2 июля 2021 года и действует до его официальной отмены.

    Более подробно с постановлением можно ознакомиться по ссылке.




    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Восточно-Казахстанская область Главная Общество для mail.ru Интеграция и партнерство
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