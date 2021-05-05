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    10:30, 05 Май 2021 | GMT +6

    Ограничительные меры отменили для субъектов «Ashyq» в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня вышло новое постановление главного государственного санитарного врача Туркестанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Главный государственный санитарный врач Туркестанской области Нышанов Нурбек Садыкбекович в соответствии со статьей 104 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» №360-VI ЗРК и постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от апреля 2021 года №18 «О внедрении мобильного приложения Ashyq на объектах предпринимательства постановляет следующее:

    1. Признать утратившим силу постановление заместителя Главного государственного санитарного врача Туркестанской области от 27.04.2021 года №9 «Об утверждении ограничительных мер субъектов, участвующих в проекте Ashyq в Туркестанской области.

    2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, то есть с 04 мая 2021 года.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Туркестанская область Общество
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