Ограничительные меры отменили для субъектов «Ashyq» в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня вышло новое постановление главного государственного санитарного врача Туркестанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главный государственный санитарный врач Туркестанской области Нышанов Нурбек Садыкбекович в соответствии со статьей 104 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» №360-VI ЗРК и постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от апреля 2021 года №18 «О внедрении мобильного приложения Ashyq на объектах предпринимательства постановляет следующее:

1. Признать утратившим силу постановление заместителя Главного государственного санитарного врача Туркестанской области от 27.04.2021 года №9 «Об утверждении ограничительных мер субъектов, участвующих в проекте Ashyq в Туркестанской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, то есть с 04 мая 2021 года.